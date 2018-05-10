В Киеве 18-летний водитель избил битой полицейского

В Киеве оперативники задержали молодого парня, который из-за замечания избил битой полицейского.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Установлено, что пострадавший – полицейский полка полиции особого назначения. Неподалеку от автозаправки на улице Богатырской работник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, тот с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику.

"Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда правоохранитель вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель автомобиля Volkswagen вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове", – рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

Через камеры видеонаблюдения оперативники быстро установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства. Задержание произошло в тот же вечер на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

"Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавил Алексей Журавель.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие совершения преступления. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который с кулаками набросился на полицейских столичного метрополитена.

Происшествие произошло в июле 2017 года на станции метро "Выдубичи". К стражу порядка обратилась женщина с сообщением о том, что двое неизвестных мужчин в вагоне поезда хулиганят и нецензурно ругаются. Работник полиции сразу отреагировал на информацию. При выходе со станции он остановил агрессивных мужчин и пригласил их пройти в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Мужчины категорически отказались выполнять законные требования правоохранителя и продолжали оказывать сопротивление. При этом один из дебоширов кулаком, а затем ногой, несколько раз ударил сотрудника полиции. Для прекращения противоправных действий полицейский применил спецсредство – наручники.

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