В Киеве бандиты похитили бизнесмена и требовали 50 тысяч долларов

Задержанные похитители – 38-летние жители Донецкой области, которые в последнее время проживали в столице

В Киеве полиция за половину суток задержала двух похитителей бизнесмена.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, освободить предпринимателя злоумышленники собирались только при условии, если его жена передаст им 50 тыс. долларов. Однако женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые освободили мужчину и оперативно задержали двух подозреваемых.

В столичную полицию обратилась жительница Ивано-Франковска, которая сообщила о похищении ее мужа. Женщина добавила, что ей позвонили неизвестные и предложили вернуть заложника в обмен на выкуп.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в ходе первоочередных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место, откуда похитили мужчину. Также изучались записи уличных камер видеонаблюдения, установленных в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Полицейские узнали о направлении движения и моделиавтомобиля, на котором увезли предпринимателя.

"За полсуток мы установили место вероятного пребывания заложника и, чтобы не рисковать его жизнью, приняли решение задействовать спецназовцев "Корд". После проведения необходимых мероприятий мы освободили мужчину – и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В квартире находился один из злоумышленников, другого соучастника задержали в подъезде этого же дома. Их обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщил полковник полиции Андрей Крищенко.

Задержанные похитители – 38-летние жители Донецкой области, которые в последнее время проживали в столице. Один из них имел при себе зарегистрированное оружие – пистолет "Форт" с патронами к нему. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

"Нам известно, что потерпевший занимался предпринимательской деятельностью, а затем в столице находился по делам бизнеса. Однако, как он оказался в поле зрения злоумышленников, еще предстоит установить. За освобождение преступники требовали от жены предпринимателя 50 тыс. долларов США", – отметил глава столичной полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители выясняют причастность других лиц к данному событию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области будут судить троих человек, которые похитили мужчину, а затем требовали от его родителей заплатить им 10 тыс. долларов США.

А в октябре 2017 года правоохранители задержали руководителя отдела Деснянского районного управления полиции Киева по подозрению в похищении бизнесмена с целью выкупа.

"Первым следственным отделом прокуратуры города Киева сообщено о подозрении одному из руководителей отдела криминальной полиции Деснянского райуправления полиции по факту содействия преступным действиям злоумышленников, которые похитили столичного бизнесмена и требовали 500 тыс. гривен за его освобождение", – сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.