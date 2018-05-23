В Киеве будут судить мошенников, которые присвоили и перепродали 15 квартир

Настоящие владельцы обычно узнавали о потере, когда в их жилье уже проживали новые хозяева

В Киеве будут судить организованную преступную группу мошенников, которые присвоили и перепродали 15 квартир.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в ходе следствия выяснилось: девять злоумышленников, которые согласованно действовали под руководством организатора, подделывали правоустанавливающие документы на столичные квартиры, вносили в реестр ложную информацию и по несколько раз перепродавали жилые помещения. Обвинительное заключение направлено в суд.









Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В июне 2017 правоохранители разоблачили организованную преступную группу, члены которой переоформляли и перепродавали квартиры киевлян.

За время следствия главного фигуранта уголовного производства – 38-летнего жителя столицы, уроженца другого государства – правоохранителям пришлось задерживать дважды, поскольку летом он внес предназначенный судом залог в размере более одного миллиона гривен и продолжил неправомерные сделки. Во второй раз его задержали в ноябре. Во время обыска по месту жительства организатора полиция изъяла 76 тыс. гривен, поддельное удостоверение сотрудника правоохранительного органа, ключи от 14 жилых квартир, правоустанавливающие документы на квартиры, радиостанции и мобильные телефоны, автомобиль BMW X5, приобретенный за средства, полученные преступным путем.

Следователи уже доказали участие в преступных схемах девяти человек, среди которых шестеро мужчин и три женщины. Большинство из них ранее судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, подделкой документов и даже умышленном убийством. Каждый из участников при необходимости выполнял несколько ролей: владельца помещения, продавца, покупателя, брокера. Аферисты после переоформления документов на себя перепродавали квартиры по несколько раз друг другу, а потом выставляли квартиры на рынок недвижимости. Настоящие владельцы обычно узнавали о потере, когда в их жилье уже проживали новые хозяева – добропорядочные покупатели.

Почти год длилось расследование. Правоохранители допросили задержанных и пострадавших – настоящих владельцев квартир, провели несколько десятков обысков, экспертизы, другие следственные действия.

Досудебным расследованием установлено, что организованная преступная группа по поддельным документам незаконно завладела 15-ю квартирами в разных районах столицы. В двух эпизодах они незаконно вмешались в государственный реестр недвижимого имущества и сняли аресты с двух квартир, которые планировали продать и завладеть средствами в особо крупных размерах.

Всем участникам объявлены подозрения в совершении преступлений организованной преступной группой по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 и 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Материалы направлены на рассмотрение в суд.

По другим эпизодам преступной деятельности фигурантов продолжаются следственные действия.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о мошеннике с двумя паспортами, который продавал квартиру умершего киевлянина.

В ноябре 2017 года мы сообщали о похожем случае: тогда в Киеве мошенники пытались продать чужую квартиру по поддельным документам.