В Киеве будут судить мужчину, который гулял с самодельным взрывным устройством

Вчера, 15:34

Киевлянин пояснил, что нашел опасный предмет и оставил себе

 


Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В столице будут судить киевлянина, которого правоохранители задержали с самодельным взрывным устройством.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось в Оболонском районе. На улице Мукачевской участковые инспекторы полиции заметили мужчину, который в присутствии правоохранителей начал подозрительно себя вести и нервничал.

Во время поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины полицейские обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

Киевлянин пояснил, что нашел опасный предмет несколько месяцев назад и оставил себе. С какой целью он его хранил, мужчина рассказать не смог.

Правоохранители задержали местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а опасную находку изъяли для проведения необходимых экспертиз.

В результате экспертные исследования подтвердили, что изъятый правоохранителями предмет относится к взрывным устройствам.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Согласно ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, 31-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве полиция остановила автомобиль, из которого злоумышленники выкинули гранаты.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину с гранатой и булочкой в кармане. Мужчина гранату якобы нашел и носил с собой для собственной безопасности.
суд, мужчина, взрывное устройство, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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