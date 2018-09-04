В Киеве горе-мать ударила ножом в грудь семилетнего сына

Женщину арестовали на два месяца без права залога

2 сентября на улице Архитектора Николаева в Деснянском районе произошло серьезное происшествие. 37-летняя жительница, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла семилетнему сыну ножевое ранение в область грудной клетки.

В результате ребенок получил проникающее ранение диафрагмы и был госпитализирована в больницу. По данным столичной полиции, мать пояснила, что хотела напугать сына и таким образом нанесла ему травму. В медучреждении с мальчиком, которого уже прооперировали, находится бабушка.

"Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – сообщают в прокуратуре Киева.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в начале декабря прошлого года 21-летняя жительница Киева Владислава Трохимчук на 11 дней оставила в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

В марте 2017 года прокуратура направила обвинительный акт в отношении горе-матери в суд для рассмотрения по существу. Ее действия квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Также в марте в Киеве уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле одного из домов на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.