В Киеве из-за подгоревшей еды погибла женщина

Сегодня, 10:53

Киевлянка, которую спасли из пожара, умерла в карете скорой помощи

В Киеве из-за подгоревшей еды погибла женщина
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В столице утром в пятницу, 7 сентября, произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Спасателям удалось вынести женщину из задымленной квартиры еще живой, но пострадавшая умерла в карете "скорой помощи".

Так, в 8:13 спасателей вызвали на тушение пожара в квартире на третьем этаже в девятиэтажке на проспекте Маяковского, 28-Б.

Приехав на место, спасатели проникли в задымленную квартиру и выяснили, что на электроплите в квартире подгорела еда. Плиту отключили, задымление ликвидировали.

В квартире находилась женщина 1954 года рождения, которую вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. 

К сожалению, в карете скорой медицинской помощи во время реанимационных мероприятий женщина умерла.

Напомним, в Киеве на территории Гидропарка произошел пожар, во время которого погиб 39-летний мужчина. Инцидент произошел в ночь на вторник, 3 апреля.

Похожая трагедия произошла в Одессе 11 декабря 2017 года. При пожаре на улице Посмитного в строительном вагончике нашли мужчину без сознания. Спасателям сообщили о происшествии в 23:17. Уже через пять минут сотрудники ГСЧС прибыли на место. Выяснилось, что горел строительный вагончик. Пожар на площади 20 кв.м удалось потушить к полуночи.
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Источник:

"Сегодня"

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