В Киеве крупный налоговик погорел на огромной взятке

Сегодня, 15:20

Мужчина требовал 20 тысяч долларов


Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

 


В Киеве сегодня погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы. Об этом сообщают в прокуратуре Киева и в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

"Чиновник требовал $20 тыс. неправомерной выгоды от представителей коммерческой структуры за содействие в проведение аудита, уменьшении штрафных санкций и дальнейшей ликвидации предприятий", – рассказали в прокуратуре Киева.

Мужчину задержали на горячем сразу после получения половины обусловленной суммы – $10 тыс. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 "Получение неправомерной выгоды" Уголовного Кодекса Украины.

Следствие продолжается, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кстати, согласно декларации, директор жил на одну зарплату, но вполне приличную. В 2017 году он заработал 321 тыс. грн, то есть получал около 1 тысячи долларов в месяц. При этом наличкой хранил $7 тыс.

Ранее СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
Киев, взятка, задержали, уголовное производство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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