В Киеве мотоцикл врезался в троллейбус: есть пострадавший

Сегодня, 10:59

Пилота мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

На улице Елены Телиги в Киеве мотоцикл на большой скорости врезался в троллейбус. Об этом на свой странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Е.Телиги: пилот на полном ходу врезался в троллейбус", – говорится в сообщении.                                                              

В результате столкновения серьезно пострадал пилот мотоцикла. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в 17 больницу. На месте ДТП работают правоохранители и скорая помощь. 

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                                                     

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
Киев, ДТП, троллейбус, байкер, мотоцикл, столкновение, пилот, пострадавший

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