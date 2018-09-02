В Киеве мотоцикл врезался в троллейбус: есть пострадавший

На улице Елены Телиги в Киеве мотоцикл на большой скорости врезался в троллейбус. Об этом на свой странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Е.Телиги: пилот на полном ходу врезался в троллейбус", – говорится в сообщении.

В результате столкновения серьезно пострадал пилот мотоцикла. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в 17 больницу. На месте ДТП работают правоохранители и скорая помощь.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.