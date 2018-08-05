В Киеве мужчина избил и ограбил собутыльников

Сегодня, 11:16

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве 23-летний мужчина после конфликта избил и ограбил двоих собутыльников. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Правоохранители установили, что трое мужчин распивали алкогольные напитки и во время выпивки поссорились. В ходе конфликта незнакомец ударил сначала одного мужчину, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся", - рассказали правоохранители.

Копы уже задержали грабителя: им оказался 23-летний житель Винницкой области. Мужчина был ранее судимый за мошеннические действия.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет", -- добавили в полиции.

Не так давно в Киевской области двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.

А в селе Немерче Винницкой области мужчина жестоко избил знакомого и пытался переехать его автомобилем. Жена пострадавшего успела оттащить его из-под колес, но сама получила травму ноги. 
Киев, ограбление, избиение, мужчина, грабеж, собутыльники

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