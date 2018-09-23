В Киеве мужчина открыл огонь по детской площадке

Сегодня, 17:45

На месте происшествия работают следователи

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Святошинском районе Киева на улице Симиренко мужчина открыл огонь из собственного балкона в сторону детской площадки. Об этом сообщили очевидцы.

"Устроил стрельбу прямо с балкона. Целился, вероятно, в сторону детской площадки", – рассказали свидетели происшествия.

Они также сообщили, что мужчина местный и живет на восьмом этаже дома.

По словам очевидцев, спецназовцы уже задержали стрелка. На месте работают следователи. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 9 сентября в Новой Одессе Николаевской области мужчина открыл стрельбу из самодельного устройства по детям, которые играли неподалеку. В результате инцидента были травмированы трое детей и сам стрелок. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Также в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо. Пуля задела правую щеку девушки.
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Источник:

УНН

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