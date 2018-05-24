В Киеве мужчина подстрелил товарища

Стрелок сам вызвал "скорую", но ввел в заблуждение полицейских

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в своего товарища.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сегодня в 11:00 по спецлинии 102 поступило сообщение от врачей, что они получили вызов на проспект Павла Тычины (Днепровский район), где в квартире находится 25-летний мужчина с огнестрельным ранением.

На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы Днепровского и Главного управлений полиции. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали для проведения операции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Прибыв по указанному адресу, в полицию обратился товарищ пострадавшего. Он рассказал, что якобы неизвестный мужчина выстрелил в его приятеля и скрылся.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что знакомый раненого придумал такую версию, чтобы избежать уголовной ответственности.

"Потерпевший – 1993 года рождения, уроженец Днепра. Мужчина арендовал квартиру на проспекте Павла Тычины. Предварительно установлено: вчера к нему в гости приехал друг, 1992 года рождения. По его словам, он нашел пистолет с глушителем, и в шутку направил оружие в направление знакомого. В результате случайно выстрелил в него. После совершенного правонарушитель сам вызвал "скорую", а затем ввел в заблуждение полицейских", – сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

"С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзу и предмет, похожий на пистолет Макарова. Изъятое будет направлено на экспертное исследование. После проведения осмотра места происшествия злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы", – добавил Александр Кузьмин.

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