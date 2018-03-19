В Киеве мужчина выпал из окна гостиницы и погиб

Пока неизвестно, было ли это самоубийство

В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", который находится на пр. Голосеевском, 70 и погиб от удара о землю, сообщают "Вартові Еспресо".

По данным издания, удар был настолько сильным, что фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.

Пока неизвестно, было ли это самоубийство, поскольку предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.

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Напомним, недавно во Львове 23-летний парень выпал из окна многоэтажки. Полицейские установили, что погибший, находясь на лестничной клетке между восьмым и девятым этажами, по неосторожности выпал из окна. Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Львове парень выпрыгнул из окна многоэтажки. Как оказалось, на лестничной площадке многоэтажки между молодым человеком и его девушкой возник конфликт с поножовщиной. В результате полученных травм девушка скончалась месте. Парня в тяжелом состоянии на "скорой" доставили в одну из больниц города.

Также во Львове с высоты 13-го этажа жилого дома упал и разбился насмерть 61-летний мужчина. Погибший был жителем райцентра Сколе.