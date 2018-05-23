В Киеве на Днепре спасли двух рыбаков

В Киеве спасатели помогли двум рыбакам добраться до берега.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 22 мая в 18:41 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на реке Днепр возле железнодорожного Дарницкого моста в лодке находятся двое рыбаков.

На место происшествия выехали водолазы-спасатели. Как оказалось, под понтоны земснаряда Дарницкого моста в лодке прибило двух рыбаков. Из-за сильного течения мужчины не могли самостоятельно добраться до берега.

Водолазы с помощью спасательной лодки доставили рыбаков на берег. От медицинской помощи пострадавшие отказались.

Ранее мы сообщали, что на запорожском курорте спасли рыбаков, которых уносило в открытое море.

Напомним, ранее в 21 области Украины был введен запрет на вылов рыбы.