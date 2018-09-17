В Киеве на Крещатике обвалился балкон исторического здания

В воскресенье, 16 сентября, около 14:50 в центре Киева по адресу ул. Крещатик, 29 на тротуар с 8-го этажа упали крупные фрагменты балкона исторического здания.

Об этом сообщает Информатор.

"Дом был построен в 1950-м году и некоторые балконы здания сегодня находятся в аварийном состоянии. Элементы одного из них обвалились буквально на головы прохожим. Лишь по счастливой случайности в инциденте никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Экипаж патрульной полиции закрыл для прохода опасную часть тротуара с помощью оградительной ленты.

Ранее в центре Львова, на улице Костюшко, на прохожую часть рухнула часть старинного балкона. В то же время, как сообщается, в нескольких сантиметрах от летящей каменной глыбы проходила девушка, и только чудом осталась жива.

Также в Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.

Кроме этого, во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон. Обошлось без пострадавших, но автомобиль, который был припаркован рядом, получил повреждения.