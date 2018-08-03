В Киеве на Нивках горела девятиэтажка

Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на ул. Даниила Щербаковского, 63, на Нивках в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Установлено, что пожар возник в квартире № 29 на шестом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на балконы с пятого по восьмой этажи.

Пожар, общей площадью 60 м кв., локализован в 19:14 и ликвидирован в 20:09.

Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Напомним, недавно в жилом доме на проспекте Рокоссовского произошел пожар, в результате которого полностью выгорела квартира.

Также на днях на уровне восьмого этажа в девятиэтажном жилом доме в шахте лифта возник пожар. В 23:24 пожар был локализован, а в 23:34 – ликвидирован. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 20 человек.

Ранее в Киеве на улице Туполева в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Полностью сгорела квартира, пострадал мужчина.