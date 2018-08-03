В Киеве на Нивках горела девятиэтажка

Сегодня, 02:04

Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом


фото kyiv.dsns.gov.ua, ДТП.kiev.ua

фото kyiv.dsns.gov.ua, ДТП.kiev.ua

фото kyiv.dsns.gov.ua, ДТП.kiev.ua

фото kyiv.dsns.gov.ua, ДТП.kiev.ua

фото kyiv.dsns.gov.ua, ДТП.kiev.ua

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на ул. Даниила Щербаковского, 63, на Нивках в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Установлено, что пожар возник в квартире № 29 на шестом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на балконы с пятого по восьмой этажи.

Пожар, общей площадью 60 м кв., локализован в 19:14 и ликвидирован в 20:09.

Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Напомним, недавно в жилом доме на проспекте Рокоссовского произошел пожар, в результате которого полностью выгорела квартира.

Также на днях на уровне восьмого этажа в девятиэтажном жилом доме в шахте лифта возник пожар. В 23:24 пожар был локализован, а в 23:34 – ликвидирован. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 20 человек.

Ранее в Киеве на улице Туполева в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Полностью сгорела квартира, пострадал мужчина. 
Киев, видео, пожар, нивки, девятиэтажка
Источник:

"Сегодня"

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