В Киеве на Татарке валютные мошенники устроили стрельбу

Вчера, 17:59

Аферисты пытались сбежать от полиции

 


Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенники устроили стрельбу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали двоих валютных мошенников, которые отстреливались при попытке бегства.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. У заведения на улице Татарской в Шевченковском районе Киева устроили засаду.

Аферисты разместили в интернете объявление о предоставлении услуг по обмену валюты. Получив 10 тыс. долларов США, они попытались убежать через окно.

Оперативники начали преследовать злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей выстрелил в сторону полицейских. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей его вместе с сообщником задержали. В результате стрельбы никто не пострадал.

С места ЧП полиция изъяла два пистолета. По указанному адресу работает следственно-оперативная группа.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве суд приговорил организатора фальшивых обменок к пяти годам тюрьмы. Когда клиенты передавали злоумышленнику деньги, злоумышленник закрывал их в помещении, а сам исчезал.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Киеве молодые мошенники организовали фальшивый обменник. Злоумышленников с крупной суммой чужих долларов задержали правоохранители.
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Источник:

"Сегодня"

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