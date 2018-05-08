В Киеве на Татарке валютные мошенники устроили стрельбу

В Киеве полицейские задержали двоих валютных мошенников, которые отстреливались при попытке бегства.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. У заведения на улице Татарской в Шевченковском районе Киева устроили засаду.

Аферисты разместили в интернете объявление о предоставлении услуг по обмену валюты. Получив 10 тыс. долларов США, они попытались убежать через окно.

Оперативники начали преследовать злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей выстрелил в сторону полицейских. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей его вместе с сообщником задержали. В результате стрельбы никто не пострадал.

С места ЧП полиция изъяла два пистолета. По указанному адресу работает следственно-оперативная группа.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве суд приговорил организатора фальшивых обменок к пяти годам тюрьмы. Когда клиенты передавали злоумышленнику деньги, злоумышленник закрывал их в помещении, а сам исчезал.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Киеве молодые мошенники организовали фальшивый обменник. Злоумышленников с крупной суммой чужих долларов задержали правоохранители.