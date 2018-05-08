В Киеве на улице задержали мужчину с гранатой в рюкзаке

31-летний житель Оболонского района ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступления, связанные с наркотиками

В Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину с гранатой.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, на улице Каунасской при отработке в рамках операции "Оружие и взрывчатка" участковые офицеры полиции вместе с оперативными работниками заметили двух прохожих. При появлении полицейских мужчины занервничали, поэтому их остановили для проверки.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время проверки документов и досмотра вещей в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней. Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Нам известно, что 31-летний житель Оболонского района столицы ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступления, связанные с наркотиками. Его мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а товарища после опроса отпустили. Обнаруженные предметы направили на экспертизу, а пока выясняем их происхождение", – отметил Александр Кузьмин.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в апреле в полицию Фастова Киевской области обратился врач местной больницы и сообщил, что в палате под подушкой больного обнаружили гранату. На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Гранату РГД-5 с запалом полицейские изъяли у 44-летнего пациента терапевтического отделения, уточнили в пресс-службе полиции Киевской области.

Ранее в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который ходил по городу с гранатой и травматическим пистолетом. Полиция обнаружила его на бульваре Перова, он цеплялся к прохожим.

Кроме того, в начале апреля в Киеве задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в барсетке.