В Киеве ночью дотла сгорела баржа

Вчера, 11:09

Деревянный дебаркадер горел на Подоле


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

 


В столице сегодня ночью загорелся дебаркадер, который стоял на набережной напротив дома на ул. Верхний Вал, 72. Спасателей на место присшестивия вызвали в 2:00, сообщили в ГСЧС Киева.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в двухэтажном заброшенном деревянном дебаркадере, размером 20х10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.

photo_2018-07-26_07-59-29

Фото: пресс-служба ГСЧС Киева

В результате пожара платформа сгорела полностью.

К тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

photo_2018-07-26_07-59-30

Фото: пресс-служба ГСЧС Киева

Между тем, по данным "Информатора", на месте следователи задержали компанию молодых ребят, которые могли совершить неумышленный поджог. Выяснилось, что двое парней и девушка были на барже за некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

Напомним, недавно в жилом доме на проспекте Рокоссовского произошел пожар, в результате которого полностью выгорела квартира.

Также на днях на уровне восьмого этажа в девятиэтажном жилом доме в шахте лифта возник пожар. В 23:24 пожар был локализован, а в 23:34 – ликвидирован. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 20 человек.

Ранее в Киеве на улице Туполева в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Полностью сгорела квартира, пострадал мужчина. 
Киев, фото, видео, пожар, дебаркадер, ГСЧС, верхний вал
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Скриншот

В Испании загорелась лодка с туристами: пострадали 38 человек

25 Июля, 14:05

Судно столкнулось с катамараном и загорелось

Евросоюз

Фото: AFP

Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 79 человек

25 Июля, 12:20

По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения
Загрузка...

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Гуляйполе посреди ночи вспыхнула иномарка

24 Июля, 10:18

В запорожском райцентре загорелся Opel Omega

Евросоюз

Фото: 1news.com.ua

В Румынии загорелся служебный автобус: пострадали 13 человек

20 Июля, 15:09

Пожар произошел из-за неисправности системы охлаждения двигателя
Загрузка...