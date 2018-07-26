В Киеве ночью дотла сгорела баржа

В столице сегодня ночью загорелся дебаркадер, который стоял на набережной напротив дома на ул. Верхний Вал, 72. Спасателей на место присшестивия вызвали в 2:00, сообщили в ГСЧС Киева.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в двухэтажном заброшенном деревянном дебаркадере, размером 20х10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.

Фото: пресс-служба ГСЧС Киева

В результате пожара платформа сгорела полностью.

К тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГСЧС Киева

Между тем, по данным "Информатора", на месте следователи задержали компанию молодых ребят, которые могли совершить неумышленный поджог. Выяснилось, что двое парней и девушка были на барже за некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

Напомним, недавно в жилом доме на проспекте Рокоссовского произошел пожар, в результате которого полностью выгорела квартира.

Также на днях на уровне восьмого этажа в девятиэтажном жилом доме в шахте лифта возник пожар. В 23:24 пожар был локализован, а в 23:34 – ликвидирован. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 20 человек.

Ранее в Киеве на улице Туполева в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Полностью сгорела квартира, пострадал мужчина.