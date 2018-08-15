В Киеве под колесами локомотива погибла 19-летняя девушка

Вчера, 23:44

Во время аварии поезд отрезал девушке ногу, она погибла на месте

Фото: getbg.net
Фото: getbg.net

В Киеве на левом берегу под колесами грузового поезда бросилась и погибла молодая девушка, сообщило издание "Информатор".

"По предварительной информации девушка бросилась под грузовой поезд, который направлялся в сторону железнодорожной станции "Левобережная". Умершая была 1999 года рождения. Во время аварии поезд отрезал девушке ногу. Она погибла на месте" – говорится в сообщении на сайте издания в среду вечером.

Причину случившегося и личность погибшей устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах

Ранее украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце.

А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушкуПо предварительной информации, девушка вышла из поезда "Интерсити" сообщением Днепр – Киев. Затем она надела наушники и пошла к вокзалу. Впереди девушки шли другие пассажиры, на которых, вероятно, она и ориентировалась.
поезд, погибла, насмерть

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