В Киеве полицейские "унюхали" парней с наркотиками

На столичном Печерске правоохранители задержали трех парней и изъяли у них наркотики. Правонарушителей обнаружили сотрудники полка полиции особого назначения. Спецназовцы во время отработки территории учуяли специфический запах, характерный для наркотических веществ и решили проверить молодых людей, которые проходили мимо, сообщает ГУ НП Киева.

Во время поверхностного осмотра у ребят обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета, которое напоминает марихуану. 18-летний парень и двое 25-летних молодых людей приехали в столицу с Волыни. Откуда у них запрещенные вещества, объяснять отказались, но признались, что хранили их для собственного употребления.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и забрала изъятое вещество для проведения необходимых экспертных исследований. Всего правоохранители изъяли более 50 граммов наркозелья.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лишения свободы.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенкосообщил, что в Украине стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.

"Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие разделения сильно засоряет работу. Здесь мы снова возвращаемся к проблемам УПК. Задерживая человека с 2 граммами или с сигаретой, полицейский это изымает. Мы открываем уголовное производство. Идем в суд, чтобы получить разрешение на экспертизу. Сдаем экспертам, те исследуют и говорят: "Извините, здесь три-четыре грамма, а не пять". На уголовное дело не хватает, дело мы закрываем. И таких дел очень много, потому что патрули постоянно работают с такими людьми", - объяснил Крищенко.