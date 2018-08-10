В Киеве поймали "дуэт" сутенеров

Столичные правоохранители разоблачили дуэт злоумышленников, которые втягивали девушек в занятие проституцией, сообщает ГУ НП Киева.

Как сообщил и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, полицейские задержали 39-летнего киевлянина, который обманным путем вовлекал девушек в противоправную деятельность.

"Он вербовал и подбирал кандидаток из всех областей Украины и координировал их работу. Кроме этого, мы задержали 44-летнего водителя, который привозил девушек на вызовы, они за деньги предоставляли сексуальные услуги. Час "взрослого" развлечения стоил от 800 до 1000 гривен", – отметил правоохранитель.

Полученные за предоставление интимных услуг деньги организатор распределял между участниками преступной группы наличными или перечислял на банковские карточки.

Полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов в Оболонском районе столицы. Оттуда изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, мобильные телефоны, кредитные карточки и журналы с записями номеров клиентов.

"Следователи начали уголовное производство по части второй статьи 303 Уголовного кодекса Украины – это сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Фигурантам объявлено о подозрении и отпущен под залог. За совершение такого правонарушения им грозит до семи лет лишения свободы", – отметил Алексей Гаврилюк.

Ранее полиция Киева разоблачила организаторов виртуальной порностудии. В обычной квартире злоумышленники снимали на видео девушек модельной внешности и за денежное вознаграждение на соответствующих сайтах транслировали клиентам эротическое кино.

Ранее в Киеве сотрудники полиции разоблачили порностудию, которая разместилась в съемной квартире, где шестеро "сотрудниц" были моделями в съемках нелегального видео.

Напомним, в Днепре копы разоблачили бордель, который действовал в арендованной квартире. Оказалось, что "гнездо разврата" организовала 23-летняя девушка, которая подобрала "сотрудниц", обещая им солидное вознаграждение.



