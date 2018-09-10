В Киеве поймали мужчину, который торговал поддельными талонами на бензин

Сегодня, 11:15

32-летний киевлянин был ранее судим за кражи и мошенничество

Фото: А.Добрев
Фото: А.Добрев

В Киеве был задержан мужчина, продававший фальшивые талоны на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в столице.

По данным правоохранителей, продажа фальшивых талонов произошла в центре города. 26-летний житель Киевской области познакомился с двумя "коллегами", которые предложили ему талоны на топливо известной АЗС со скидкой. Мужчина забрал талон на 20 литров А-95, а его собеседник получил 400 гривен.

Уже на АЗС водитель узнал, что купил фальшивый талон и обратился к полицейским. Злоумышленники были задержаны, ими оказались 32-летний киевлянин, судимый ранее за кражи и мошенничество, а также 41-летний уроженец столицы. Открыто уголовное производство.

Напомним, в Харькове прокуратура установила 49 пострадавших от мошенничества 30-летней женщины, которая торговала несуществующей мебелью в соцсетях и "заработала" почти 200 000 грн. Она просила 50% предоплату стоимости на приобретение расходных материалов, но обещанного товара покупатели в итоге не получали.

Кроме того, у мошенников появилась новая схема. Теперь они подделывают судебные решения. Как рассказал пострадавший мужчина, ему пришло так называемое "решение суда" о штрафе за неправильную парковку – 17 тысяч гривен.
Киев, мошенничество, бензин, АЗС, злоумышленники
Источник:

"Сегодня"

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