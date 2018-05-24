В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал студент

В Киеве разыскивается Артеменко Дмитрий Сергеевич, 1995 года рождения. Парень пропал 22 мая, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Приметы: рост 188 см, телосложение худощавое, вес – 64 кг, волосы светло-русые, короткая стрижка, глаза голубые.

Был одет в: темно-зеленую ветровку с трикотажными вставками по бокам и на манжетах, темно-синий пуловер с белыми полосками на рукавах, футболка с принтом "звездные кометы", узкие темно-синие джинсы, черные кожаные туфли на светло-серой подошве, на безымянном пальце серебряное кольцо с латинской буквой N.

Особые приметы: на верхней челюсти нет вторых резцов.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Обстоятельства исчезновения: Дмитрий вышел из дома по улице Драгоманова утром 22 мая в 9:20 утра, в хорошем настроении, и направился на учебу в КНУДТ (Киевский национальный университет технологии и дизайна по адресу: Киев, станция метро "Печерская", ул. Немировича-Данченко, 2.) Он учится на 4 курсе факультета электрохимии. В университете его никто не видел и пары в этот день он не посещал. Его телефон был включен до 21:00, но на звонки никому не отвечал, потом телефон был отключен. Обычно с университета он отправлялся домой на метро от станции "Печерская" и ехал прямиком до дома на метро "Позняки". На связь с родными и друзьями не выходит. Место пребывания разыскиваемого неизвестно. Все, кому известно о местонахождении Дмитрия или кто видел его во вторник, или обладает любой информацией о пропавшем, просим сообщать по телефонам: 067 878 2915 или 102.

Ранее мы сообщали, что в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.

Также мы писали, что 25-летний студент медуниверситета Дмитрий Вытыщенко бесследно исчез еще 4 января.