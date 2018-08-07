Неизвестные ворвались в университет "Украина" в Киеве: сотрудники оказались в заложниках

Во вторник вечером, 7 августа, в Киеве произошла попытка рейдерского захвата Университета "Украина", который находится по адресу ул. Львовская, 23.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, оттуда позвонил знакомый, который работает в приемный комиссии и рассказал, что недавно в помещение ворвались люди в форме и закрылись.

"Все работники выйти оттуда не успели, остались заложниками. Президент университета вызвал полицию. Приехали и берут объяснения", – написал он.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами. По его словам, при попытке рейдерских захватов в Украине силовики должны жестко реагировать – задерживать рейдеров и доставлять в суд. Премьер убежден, что с рейдерами нужно действовать жестко.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности".