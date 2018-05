В Киеве СБУ пресекла контрабанду сильнодействующих веществ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду сильнодействующих веществ в одну из стран Северной Америки.

Как сообщили в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, правоохранители установили, что жительница Николаева переправляла препараты международными почтовыми отправлениями с сокрытием от таможенного досмотра. Получателем за рубежом был ее сообщник, который перепродавал контрабанду.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в Соломенском районе Киева во время оформления очередного отправления. В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли полтысячи таблеток и пятьсот миллилитров веществ, включенных в перечень сильнодействующих лекарственных средств.

Злоумышленнице объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Во время досудебного следствия устанавливается происхождение препаратов.

Операция по разоблачению контрабандного канала проводилась совместно с работниками Государственной фискальной службы при процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы вместе с работниками Службы безопасности Украины в Сумской области и Пограничной службы пресекли попытку вывоза историко-культурных ценностей за пределы страны. В зону таможенного контроля таможенного поста "Бачевск" Сумской таможни ГФС, находящегося на государственной границе Украины с Российской Федерацией, заехало транспортное средство марки Mercedes под управлением гражданина Молдовы. Гражданин направлялся в РФ, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор".

При проведении таможенного контроля в заднем отделении автомобиля под личными вещами обнаружена скрипка с надписью внутри "Antonius Stradivarius faciebat anno 1719", телефонный аппарат с надписью "Osterreichische Telefon – Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII/1.", икону с образом Святого Спиридона, книги с надписью "Giannetto" 1870 и "Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA" 1904 года, внутри которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска, также почтовая марка 1973 года".

Напомним, в порту Одессы нашли контрабандные товары стоимостью 7 млн грн. Во время досмотра контейнеров правоохранители обнаружили резиновые бассейны и матрасы.