В Киеве задержали наркоторговцев с арсеналом оружия

При обыске у подозреваемых полиция нашла метадон, кокаин, амфетамин, деньги, пистолет и гранаты

В Киеве полиция задержала группу наркоторговцев.

Как сообщили в ГУ НП в столице, 37-летний киевлянин и два его сообщника из Киевской области – 48 и 39 лет подозреваются в сбыте наркотиков на территории столицы.

Полицейские установили, что мужчины наладили бесконтактную схему сбыта наркотиков через "закладки". То есть, заранее договаривались с потенциальными покупателями о месте, где оставят "товар" в обмен на деньги.

В частных домах злоумышленников, а также в гараже одного из них, полиция изъяла метадон, кокаин, амфетамин, деньги и банковские карточки, которые они использовали при осуществлении торговых операций с наркотиками. Сумма изъятых наркотических средств, по предварительным подсчетам, составляет около 200 тыс. гривен.























Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Кроме этого, при обыске полиция нашла боевые пистолеты, травматический пистолет с признаками переработки, помповое и малокалиберное ружья, винтовку "Сайга", пистолет-пулемет, снаряженную гранату РГН, более 1500 патронов различного калибра, тротиловые шашки с запалом, самодельную гранату и армейский штык-нож.

Изъятое направили на экспертизу. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Один из правонарушителей уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с наркотиками. А его соучастник имел судимость за незаконное хранение оружия.

Продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление круга лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Киеве задержали полицейского во время продажи амфетамина. Полицейский взвода охраны объектов публичной безопасности продавал психотропное вещество. Правоохранителя задержали "на горячем" во время второй контролируемой закупки психотропного вещества.

Ранее мы сообщали, что во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции, которого носил с собой наркотические вещества.