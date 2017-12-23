В Киеве в пожаре на Русановке погибла женщина

Из здания вынесли женщину с признаками жизни, но в скорой она скончалась

В Киеве в многоэтажке на улице Энтузиастов 25/2 произошел пожар. Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня" возгорание произошло на пятом этаже. Пожарные приехали через три минуты после вызова.

Из здания вынесли женщину с признаками жизни, накрыли ее курткой и положили под голову. Женщина была в сознании и разговаривала, но в скорой она скончалась.

Ранее мы сообщали, что мужчина погиб в огне в Полтавской области. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажки на ул. Достоевского в Лубнах.

"Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело хозяина без признаков жизни. Огнем повреждены бытовые приборы, мебель, домашнее имущество, закопчены стены на площади 35 кв. м", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее на Центральном рынке Запорожья вспыхнул крупный пожар, с которым боролись десятки спасателей.

Также мы писали о возгорании электровоза, на тушение которого бросили пожарный поезд.

Также мы писали, что во Львове двое детей после пожара в детском саду с симптомами отравления продуктами горения были доставлены в больницу. В результате годовалую девочку медикам пришлось госпитализировать.