В Киеве водитель Hummer насмерть сбил девочку и попытался скрыться

Сегодня, 01:44

Ребенок от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи


Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Водитель автомобиля "Хаммер" сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. 

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"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, патрульные и следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве", – говорится в сообщении.

Как сообщает "Информатор", водителя удалось задержать.

"Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет", – говорится в сообщении.

Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в городе Мерефа в Харьковской области пожилого мужчину на пешеходном переходе сбил грузовой автомобиль. В результате аварии 65-летнему мужчине оторвало стопу. Кроме того, ему диагностировали закрытый перелом бедра и травматический шок. Пострадавшего доставили в харьковскую больницу.

Напомним, в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка,ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.
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