В Киеве заблокировали "бот-фермы" прокремлевских хакеров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров.

Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против нашей страны.

Во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более 50 тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Европе обнаружили новый "след" российских хакеров.

Также мы писали, что в Херсоне задержали экс-разведчика "ДНР", который скрывался три года.

Напомним, украинские хакеры начали вымогать выкупы в биткоинах.