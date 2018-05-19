В Киеве заминировали торгово-развлекательный центр

Сегодня, 17:07

Проводится эвакуация посетителей ТРЦ и его работников

Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua

В центре Киева, на Майдане Независимости, заминировали торгово-развлекательный центр "Глобус". Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Получили сообщение о заминировании. ТРЦ "Глобус": проводится эвакуация, на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее копы проверяли информацию о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" в Херсоне, где накануне произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина.

Также мы писали о поиске взрывчатки сразу в трех торговых центрах Львова. Работали соответствующие службы, а людей эвакуировали. Сообщение о заложенной взрывчатке полицейские получили по электронной почте.

Перед этим во  Львовев "черную пятницу", когда проходили крупные распродажи, аноним сообщил о минировании  двух крупнейших торговых центров: "Форум" на ул. Под Дубом, 7-Б. Второй торговый центр – Victoria Gardens на ул.Кульпарковская, 226-А.
Киев, минирование, трц

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