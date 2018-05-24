В киевском аэропорту в Украину не пустили беременную иранку – женщина сымитировала схватки

Иранцы не имели соответствующего финансового обеспечения, не могли объяснить, куда едут и когда будут возвращаться

В столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского не пустили в Украину беременную женщину из Ирана, поэтому она сымитировала схватки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"В "Киев" прилетела семья иранцев рейсом из Турции. Когда пограничники начали детально изучать обстоятельства визита данной семьи, поскольку Иран является страной миграционного риска, то оказалось, что цель поездки данных граждан не соответствует действительности", – сказал он.

Слободян объяснил, что иранцы не имели соответствующего финансового обеспечения, не могли объяснить, куда едут и когда будут возвращаться, не имели ни обратных билетов, ни забронированного отеля.

"Все указывало на то, что они едут с целью остаться здесь нелегально. А учитывая то, что жена беременна на последних сроках, то, соответственно, хотят этого ребенка рожать здесь для того, чтобы легче было легализоваться на территории Украины", – сказал спикер ГПС.

По его словам, когда было принято решение о не пропуске данных граждан Ирана через границу, женщина, вероятно, начала имитировать якобы преждевременные роды, чтобы ее пропустили на территорию Украины.

"Конечно, пограничники не могли остаться в стороне, вызвали скорую помощь, которая забрала женщину в больницу. Позже врачи позвонили и сказали, что угрозы преждевременных родов нет, воды никакие не отходили, женщина чувствует себя хорошо. Поэтому решение о пересечении границы и пропуске граждан на территорию Украины будет приниматься в правовом поле", – сказал Слободян.

Он уточнил, что муж беременной и их ребенок остались в аэропорту.

По словам представителя Госпогранслужбы, если врачи подтвердят, что состояние женщины стабильное, то ее вернут в аэропорт, и авиакомпания, которая ее привезла в Украину, за свой счет вернет семью на родину.

В случае, если же женщина будет рожать, будет угроза для ее жизни или жизни ее ребенка, то она останется в больнице. Миграционные вопросы по ней будут решать позже.

При этом ее сына и мужа смогут отправить домой.

Ранее в соцсетях сообщали, что из аэропорта не хотели выпускать роженицу из-за того, что ей якобы запрещен въезд в Украину на три года. Отмечалось, что у женщины якобы отошли воды, и после переговоров якобы ее, мужа и сына все же забрала "скорая".

Напомним, ранее в Украину не пустили двух россиян, которые отказались снимать запрещенную в нашей стране георгиевскую ленточку со своего багажа.

В марте Украина ужесточила контроль над въездом россиян. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Также будет усилена ответственность за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине.