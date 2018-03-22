В киевском метро пассажир упал на рельсы

В Киеве пассажир упал на пути на станции метро "Днепр". Об этом сообщается на странице киевского метрополитена в Twitter.

"Красная ветка. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено", – говорится в сообщении.

С пассажиром работают медики.

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Как сообщалось, на станции метро "Дворец Спорта" произошла чрезвычайная ситуация. По предварительной информации, кто-то случайно толкнул женщину на рельсы. Все осложнялось тем, что женщина имеет очень плохое зрение. К счастью, молодой человек с сотрудницей метро вывели ее из опасной зоны. Никто не пострадал.

Напомним, в конце октября 2017 года в Киеве было приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии метро. Пассажир упал на рельсы на станции "Контрактовая площадь".

Ранее в Киеве на станции метро "Героев Днепра" на рельсы упал мужчина. Как сообщили "Сегодня" в столичном метрополитене, падение на рельсы произошло из-за нарушений правил поведения в подземке.

Ранее полиция столичного метрополитена задержала правонарушителей, которые незаконно проникли в тоннель подземки.

Напомним, в 2017 году мы сообщали, что в киевском метро полиция задержала иностранца, который спрыгнул на рельсы и пошел в туннель.

Недавно некоторым киевлянам пришлось ехать в вагоне метро по Святошинско-Броварской линии с дырявой крышей.