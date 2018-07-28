В Киевской области чиновник за взятку хотел избежать ответственности за коррупцию

В Киевской области задержали чиновника таможни, который за взятку хотел избежать админответственности за коррупцию. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

Сначала работниками Нацполиции был разоблачен факт нарушения должностным лицом таможни норм Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Однако затем правонарушитель обратился к сотрудникам УЗЭ в Киевской области и предложил полицейским пять тысяч гривен за то, чтобы они не составляли админпротокол и не направляли собранные материалы в суд, говорится в сообщении.

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27 июля, начальника отдела Киевской таможни был задержан при попытке подкупа полицейского.

Ранее харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности.

Также мы писали о том, как СБУ накрыла таможенника, который за 50 долларов пускал в Украину авто на евробляхах.