ФОТОФАКТ. В Киевской области из опасной ловушки спасали корову

Сегодня, 19:55

Животное застряло в иле возле реки


Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

Необычную спасательную операцию провели 16 августа сотрудники ГСЧС Киевской области. Как сообщают спасатели, в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района поступило сообщение о том, что в помощи нуждается…корова.

Во время выпаса крупного рогатого скота животное пошло к реке Рось, чтобы напиться воды, и попало в ловушку.

"На место происшествия выехали спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Володарка. Установили, что корова весом примерно 430 кг, загрузла в иле. Спасатели с помощью пожарных рукавов и трактора достали перепуганную корову на сухую поверхность и вернули хозяину", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

Ранее необычный вызов получили волонтеры "Команды спасения животных" на улице Выборгской. Жителей напугала змея, которую заметили под лестницей одного из зданий. По словам волонтеров, это была медянка – слабоядовитая змея из Красной Книги (на людей она не нападает, но даже в случае укуса ее яд для человека не смертелен).

Также необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона (это не ядовитая змея). Жители говорят, что это, скорее всего, домашние животные.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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