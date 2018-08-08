В Киевской области сгорел дом, в пожаре погиб трехлетний мальчик

7 августа вечером в селе Пасечная Барышевского района произошел смертельный пожар.

"В 17:48 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Пасечная на ул. Живописная. По прибытию на место пожара спасатели установили, что огнем уже полностью охвачены деревянные конструкции жилого дома. Соседи рассказали, что, в середине находилось двое детей 2013 и 2015 рождения", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

Старшего мальчика до прибытия работников ГСЧС из горящего дома вытащил через окно сосед.

Спасатели выбили закрытую дверь и искали второго ребенка. Малыша нашли, вынесли на свежий воздух, но, к сожалению, он умер от полученных ожогов.

Пожар был ликвидирован в 20:15. К тушению были привлечены две единицы техники и шесть человек личного состава. Причина происшествия выясняется.

Ранее, 16 июля, спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке по ул. Вербицкого, 17-Г (Дарницкий район).Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар возник в жилой комнате одной из квартир на третьем этаже. Во время тушения бойцы обнаружили тело женщины 1942 года рождения.

Напомним, на Прикарпатье в огне погибли двое детей. Трагедия произошла 12 июля, около семи вечера в поселке Войнилов Калушского района.