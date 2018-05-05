Взрыв в Киеве и гибель человека: появились детали и фото с места ЧП

Правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло

В столичной полиции подтвердили гибель человека в результате взрыва гранаты на улице Кирилловской на Подоле. Об этом говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Полиция изъяла с места происшествия остатки боеприпаса, а тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы и устанавливают обстоятельства случившегося. На место взрыва гранаты прибыли следственно-оперативные группы, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи.

В полиции сообщили, что на месте обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями. Как рассказал проходящий мимо во время ЧП парень, он увидел сидящего согнувшегося человека с каким-то предметом в руках, после чего произошел взрыв.

Как сообщалось, сегодня в Киеве ночью прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Также было опубликовано видео с места события.

Напомним, 21 апреля этого года в Днепровском районе Киева на одной из спортивных площадок по ул. Пожарского сработало самодельное взрывное устройство, на место происшествия выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы. В результате взрыва, никто не пострадал.