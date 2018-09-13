Задержана группа правоохранителей, продававших амфетамин

Сегодня, 10:32

Среди задержанных – майор и старшина Нацгвардии

Военная прокуратура Центрального региона задержала преступную группу правоохранителей-наркоторговцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он отметил, что задержание проводилось 12 сентября. Реализаторами амфетамина оказались двое – майор Нацгвардии, старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ, а также старшина НГУ, комендант сооружений этой же части. Все они были задержаны после сбыта психотропного вещества заявителю, который действовал под контролем правоохранителей. Мужчине продали амфетамина на 20 тысяч гривен.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении военных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее Лысенко сообщал, что двое военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, а также одно гражданское лицо были задержаны непосредственно после сбыта 50 грамм амфетамина. Был также задокументирован факт продажи вышеуказанными правонарушителями в период с августа по сентябрь 2018 амфетамина в количестве 100 грамм.

Кроме того, в мае в Черниговской области разоблачили военного-наркоторговца. Солдат-срочник продавал наркотики прямо на территории части.
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