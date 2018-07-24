Жуткое ДТП в Киеве: в столкновении трех машин пострадали четыре пешехода, один погиб

Вчера, 12:49

От удара сильно раскрутило на дороге микроавтобус, он сбил светофор и зацепил пешехода


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

 


В Киеве сегодня днем на улице Елены Телиги в районе станции метро "Дорогожичи" произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Как рассказали нам в Киевской службе спасения, на оживленном перекрестке столкнулись три автомобиля.

От удара микроавтобус сильно раскрутило на дороге, он сбил светофор и зацепил пешехода, а сам врезался в ограждение. Повезло, что машина не упала вниз, где расположен подземный тоннель.

В результате ДТП мужчина-пешеход погиб на месте, еще трое человек получили тяжелые травмы. На место приехало несколько "скорых" и полиция. Движение на перекрестке затруднено в сторону улицы Мельникова и в направлении Шулявки.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около пяти часов утра на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.  Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. 

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.
Киев, ДТП, сбил, погиб, дорогожичи, мельникова
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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