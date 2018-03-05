ФОТОФАКТ. Как выглядит станция "Святошин" в Киеве во время ремонта

В Киеве внутри станции метро "Святошин" на одной из стен (в сторону Академгородка) сняли плитку.

Напомним, с 24 февраля начался капитальный ремонт станции "Святошин".

Станция метро "Святошин" была открыта более 45 лет назад, в 1971 году. Ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров. Ремонт на станции не проводился ни разу, так что неудивительно, что она прилично "износилась". Стоит отметить, что к началу ремонтных работ в метрополитене подготовились тщательно. Еще на прошлой неделе в вестибюле, возле касс, в переходах развесили много объявлений о грядущих ограничениях для пассажиров и даже вывесили проекты обновленной станции. Она действительно преобразится. Здесь поменяют облицовку, установят пять лифтов для маломобильных групп населения, заменят двери.

"Будут обновлены системы навигации, появится тактильная плитка для пассажиров с инвалидностью, видеокамеры на станции и в переходах, энерго­сберегающее освещение, новые лавочки, поручни…", — перечисляют в КГГА. Кстати, орнамент в виде "вышивки" на стенах платформенного зала, судя по проектам, останется прежним.

Напомним, с 24 февраля примерно до конца мая в Киеве внедряется дополнительная остановка "По требованию" для автобусных маршрутов №23, №90 и троллейбусных маршрутов №7, №93Н. Как сообщили в КП "Киевпастранс", дополнительная остановка появится на период капитального ремонта станции метро "Святошин" и закрытия выхода из подземного перехода к проспекту Победы и заводу "АТЕК".