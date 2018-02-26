Ремонт метро "Святошин": какой станет одна из популярных станций подземки
Ремонт станции обойдется в 153 млн грн, его закончат до октября
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
«Святошин». Заблокировали входы со стороны проспекта Победы, люди требуют больше объявлений
В метро начался капитальный ремонт станции "Святошин": в субботу полностью перекрыли один из выходов. "Сегодня" узнала, какой будет обновленная станция и сколько придется терпеть неудобства.
Станция метро "Святошин" была открыта более 45 лет назад, в 1971 году. Ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров. Ремонт на станции не проводился ни разу, так что неудивительно, что она прилично "износилась". Стоит отметить, что к началу ремонтных работ в метрополитене подготовились тщательно. Еще на прошлой неделе в вестибюле, возле касс, в переходах развесили много объявлений о грядущих ограничениях для пассажиров и даже вывесили проекты обновленной станции. Она действительно преобразится. Здесь поменяют облицовку, установят пять лифтов для маломобильных групп населения, заменят двери.
"Будут обновлены системы навигации, появится тактильная плитка для пассажиров с инвалидностью, видеокамеры на станции и в переходах, энергосберегающее освещение, новые лавочки, поручни…", — перечисляют в КГГА. Кстати, орнамент в виде "вышивки" на стенах платформенного зала, судя по проектам, останется прежним.
В субботу, как и было запланировано, начались работы. Внутри станции перекрыли выход в сторону проспекта Победы, заводов "Антонов" и "Атек". А сверху заблокировали входы в подземные переходы, полностью закрыв их крупными листами гипсокартона. Пассажирам, которые ранее пользовались именно этим путем, теперь придется преодолеть лишние сто-двести метров к западному выходу станции, который остался рабочим. Он ведет к пл. Героев Бреста, вещевому рынку и ж/д станции. Но в метро предупреждают: "В часы пик, чтобы избежать скопления людей, возможны ограничения входа и в рабочий вестибюль".
Кстати, в выходные на станции "Святошин" все было спокойно — ни давок, ни возмущенных пассажиров. Но показательным в этом плане будет сегодняшний день.
"Для меня пока ничего не изменилось. На этой станции я выхожу, чтобы пересесть на автобус, у которого конечная под мостом на пл. Героев Бреста. Хуже будет, когда перекроют западный выход, которым я пользуюсь. Тогда просто буду ездить на метро "Житомирская", чтобы не наматывать на "Святошине" лишние круги", — говорит киевлянка Ирина Проценко.
"С улицы на закрытых входах нужно повесить дополнительные схемы прохода на станцию. Иначе непонятно, куда идти. Люди, которые попадут сюда впервые, точно заблудятся", — считает жительница Ольга Николаева.
Неудобства пассажирам придется терпеть более полугода. Полностью капремонт на станции обещают закончить к октябрю. По данным на портале госзакупок ProZorro, он обойдется в 153,6 млн грн.
Напомним, с 24 февраля примерно до конца мая в Киеве внедряется дополнительная остановка "По требованию" для автобусных маршрутов №23, №90 и троллейбусных маршрутов №7, №93Н. Как сообщили в КП "Киевпастранс", дополнительная остановка появится на период капитального ремонта станции метро "Святошин" и закрытия выхода из подземного перехода к проспекту Победы и заводу "АТЕК".