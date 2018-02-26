Ремонт метро "Святошин": какой станет одна из популярных станций подземки

В метро начался капитальный ремонт станции "Святошин": в субботу полностью перекрыли один из выходов. "Сегодня" узнала, какой будет обновленная станция и сколько придется терпеть неудобства.

Станция метро "Святошин" была открыта более 45 лет назад, в 1971 году. Ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров. Ремонт на станции не проводился ни разу, так что неудивительно, что она прилично "износилась". Стоит отметить, что к началу ремонтных работ в метрополитене подготовились тщательно. Еще на прошлой неделе в вестибюле, возле касс, в переходах развесили много объявлений о грядущих ограничениях для пассажиров и даже вывесили проекты обновленной станции. Она действительно преобразится. Здесь поменяют облицовку, установят пять лифтов для маломобильных групп населения, заменят двери.

"Будут обновлены системы навигации, появится тактильная плитка для пассажиров с инвалидностью, видеокамеры на станции и в переходах, энерго­сберегающее освещение, новые лавочки, поручни…", — перечисляют в КГГА. Кстати, орнамент в виде "вышивки" на стенах платформенного зала, судя по проектам, останется прежним.

В субботу, как и было запланировано, начались работы. Внутри станции перекрыли выход в сторону проспекта Победы, заводов "Антонов" и "Атек". А сверху заблокировали входы в подземные переходы, полностью закрыв их крупными листами гипсокартона. Пассажирам, которые ранее пользовались именно этим путем, теперь придется преодолеть лишние сто-двести метров к западному выходу станции, который остался рабочим. Он ведет к пл. Героев Бреста, вещевому рынку и ж/д станции. Но в метро предупреждают: "В часы пик, чтобы избежать скопления людей, возможны ограничения входа и в рабочий вестибюль".

Кстати, в выходные на станции "Святошин" все было спокойно — ни давок, ни возмущенных пассажиров. Но показательным в этом плане будет сегодняшний день.

"Для меня пока ничего не изменилось. На этой станции я выхожу, чтобы пересесть на автобус, у которого конечная под мостом на пл. Героев Бреста. Хуже будет, когда пере­кроют западный выход, которым я пользуюсь. Тогда просто буду ездить на метро "Житомирская", чтобы не наматывать на "Святошине" лишние круги", — говорит киевлянка Ирина Проценко.

"С улицы на закрытых входах нужно повесить дополнительные схемы прохода на станцию. Иначе непонятно, куда идти. Люди, которые попадут сюда впервые, точно заблудятся", — считает жительница Ольга Николаева.

Неудобства пассажирам придется терпеть более полугода. Полностью капремонт на станции обещают закончить к октябрю. По данным на портале госзакупок ProZorro, он обойдется в 153,6 млн грн.

Напомним, с 24 февраля примерно до конца мая в Киеве внедряется дополнительная остановка "По требованию" для автобусных маршрутов №23, №90 и троллейбусных маршрутов №7, №93Н. Как сообщили в КП "Киевпастранс", дополнительная остановка появится на период капитального ремонта станции метро "Святошин" и закрытия выхода из подземного перехода к проспекту Победы и заводу "АТЕК".