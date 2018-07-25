В Киеве могут ограничить вход на несколько станций метро

В Киеве 25-26 июля в связи с проведением массовых мероприятий могут ограничить вход на четыре станции метро.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"В связи с проведением массовых мероприятий в городе возможны ограничения (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Незалежности" и "Крещатик" – 25 июля; "Майдан Незалежности" и "Крещатик" – 26 июля", - говорится в сообщении.

Как известно, 25 и 26 июля на столичном стадионе "Динамо" пройдет фестиваль UPark Festival 2018, а 25 июля в Национальном ботаническом саду состоится грандиозное бесплатном шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, в Киеве празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси. В КГГА предупреждают, что в течение трех дней на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

Так, 27 июля с 11:00 до 16:30 будет закрыто движение на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской пл.), на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской пл.).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничения будут на бул. Шевченко (около Владимирского собора), ул. Владимирской (от дома №56 до Софийской пл.), на Владимирском проезде.