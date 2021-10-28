Беспорядки в Броварах: полиция применила слезоточивый газ против ветеранов АТО

В Броварах произошли беспорядки во время заседания горсовета. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Пока в городе продолжается заседание горсовета, полиция обеспечивает публичный порядок.
Столкновения
По информации полиции, неизвестные пытались проникнуть в помещение Броварского городского совета, разбили стекло и сломали центральную дверь.
Мужчины вели себя агрессивно, никоим образом не реагировали на замечания правоохранителей.
"Чтобы прекратить нарушение публичного порядка, полицейские применили слезоточивый газ в соответствии со ст.45 Закона Украины "О Национальной полиции", – отчитались правохранители.
Полиция может открыть уголовное производство
На одного из активных участников конфликта составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Что происходит в Броварах
Ветераны АТО заблокировали помещение горсовета. Они пытаются не дать депутатам провести сессию.
Дело в том, что депутаты городского совета сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли. По словам ветеранов АТО, землю получают приближенные к власти люди.
В результате потасовки были разбиты входные двери в здание.
Ранее мы писали:
- В марте этого года Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет, который будет защищать ветеранов АТО от несправедливых приговоров.
- Также ранее президент рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.