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Беспорядки в Броварах: полиция применила слезоточивый газ против ветеранов АТО

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 октября, 14:52
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На одного из активных участников конфликта составили административные протоколы
В Броварах протест ветеранов АТО перерос в стычки с полицией.
В Броварах протест ветеранов АТО перерос в стычки с полицией. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварах произошли беспорядки во время заседания горсовета. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Пока в городе продолжается заседание горсовета, полиция обеспечивает публичный порядок.

Столкновения

По информации полиции, неизвестные пытались проникнуть в помещение Броварского городского совета, разбили стекло и сломали центральную дверь.

Мужчины вели себя агрессивно, никоим образом не реагировали на замечания правоохранителей.

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"Чтобы прекратить нарушение публичного порядка, полицейские применили слезоточивый газ в соответствии со ст.45 Закона Украины "О Национальной полиции", – отчитались правохранители.

Полиция может открыть уголовное производство

На одного из активных участников конфликта составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Что происходит в Броварах

Ветераны АТО заблокировали помещение горсовета. Они пытаются не дать депутатам провести сессию.

Дело в том, что депутаты городского совета сегодня могут лишить военнослужащих законных участков земли. По словам ветеранов АТО, землю получают приближенные к власти люди.

В результате потасовки были разбиты входные двери в здание.

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