Без каких-либо анализов. В Киеве врач возглавил группу, которая подделывала ПЦР-тесты

За такие "услуги" просили от 600 до 1500 гривен за один сертификат

Медицинские работники могут получить реальный срок. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве будут судить врача и работников одной из лабораторий города за выдачу поддельных ПЦР-тестов. Обвинительный акт по шести людям уже направили в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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В подделке ПЦР-тестов подозревают группу из шести человек во главе с врачом. Они выдавали ПЦР-тесты на COVID-19 без отбора анализов у клиентов (ч. 3 ст. 358 УК Украины). По этой статье можно получить наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следствие установило, что врач одной из лабораторий совместно с двумя медсестрами и администратором баз данных этого же учреждения, а также двумя другими лицами наладили выдачу сертификатов по результатам ПЦР-тестирования без фактической сдачи анализов клиентами.

Как работала схема

Граждане могли получить сертификаты даже без посещения лаборатории, по телефону заказывали результаты тестирования, предоставляя с помощью мессенджеров свои данные для заполнения сертификатов, после чего в оговоренное время могли забрать готовый документ. При этом заказать можно было как сам результат (отрицательный или положительный), так и дату забора образцов.

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За такие услуги обвиняемые просили от 600 до 1500 гривен за сертификат. Находить клиентов работникам лаборатории помогали их знакомые – гражданин Украины и гражданин Азербайджана.

Указанной организованной группой только за февраль-март 2021 выдано по меньшей мере 20 таких сертификатов.

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