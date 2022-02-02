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Без жодних аналізів. У Києві лікар очолив групу, яка підробляла ПЛР-тести

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 14:36
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За такі "послуги" просили від 600 до 1500 гривень за один сертифікат
Медичні працівники можуть отримати реальний строк.
Медичні працівники можуть отримати реальний строк. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві судитимуть лікаря та працівників однієї з лабораторій міста за видачу підроблених ПЛР-тестів. Обвинувальний акт щодо шести людей вже скерували до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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У підробці ПЛР-тестів підозрюють групу із шести осіб на чолі із лікарем. Вони видавали ПЛР-тести на COVID-19 без відбору аналізів у клієнтів (ч. 3 ст. 358 КК України). За цією статтею можна отримати покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство встановило, що лікар однієї з лабораторій спільно з двома медсестрами та адміністратором баз даних цієї ж установи, а також двома іншими особами, налагодили видачу сертифікатів за результатами ПЛР-тестування без фактичної здачі аналізів клієнтами.

Як працювала схема

Громадяни могли отримати сертифікати навіть без відвідування лабораторії, по телефону замовляли результати тестування, надаючи за допомогою месенджерів свої дані для заповнення сертифікатів, після чого могли в обумовлений час забрати готовий документ. При цьому, замовити можливо було як сам результат (негативний або позитивний), так і дату забору зразків.

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За такі послуги обвинувачені просили від 600 до 1500 гривень за сертифікат. Знаходити клієнтів працівникам лабораторії допомагали їхні знайомі – громадянин України та громадянин Азербайджану.

Вказаною організованою групою тільки за лютий-березень 2021 року видано щонайменше 20 таких сертифікатів.

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