"Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!": здание КСУ затянуло дымом, слышны хлопки (фото, видео)

У здания Конституционного Суда Украины в Киеве 30 октября митингующие жгут файера, бросают дымовые шашки и выкрикивают гневные лозунги.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", люди кричат "Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!". Здание Конституционного Суда забросали презервативами и петардами.
Полиция начинает усиливать свои ряды – спецназ окружил здание КСУ.
В трендеВ Киеве двое детей потерялись в лесу
Митингующие требуют открыть им ворота во двор суда. Требование озвучили в громкоговоритель.
Напомним, сегодня здесь проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".
Протест собрался из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.
Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк