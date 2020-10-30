"Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!": здание КСУ затянуло дымом, слышны хлопки (фото, видео)

Митингующие бросают дымовые шашки на территорию суда

У здания Конституционного Суда Украины в Киеве 30 октября митингующие жгут файера, бросают дымовые шашки и выкрикивают гневные лозунги.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", люди кричат "Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!". Здание Конституционного Суда забросали презервативами и петардами.

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Полиция начинает усиливать свои ряды – спецназ окружил здание КСУ.

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Митингующие требуют открыть им ворота во двор суда. Требование озвучили в громкоговоритель.

Напомним, сегодня здесь проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

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Протест собрался из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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