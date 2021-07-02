Чудом перенесла жару. В парке Киева собаку оставили привязанной к дереву

Бойцовскую собаку оставили привязанной в парке. Фото: Центр защиты животных/Facebook

В Парке партизанской славы обнаружили собаку, которая была привязана к дереву. По мнению очевидцев, животное – стаффордширский терьер простояло на жаре два дня и было очень агрессивным.

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В КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", "Сегодня" подтвердили, что собака была привязана к дереву в парке Партизанской славы в Дарницком районе.

"Собака у нас, наши сотрудники забрали ее из Парка партизанской славы. Да, собака была привязана к дереву. Но оставил ли ее кто-то специально, неизвестно. Бывают разные обстоятельства и причины почему так поступают люди. Животное у нас. Девочке 1-2 года. В лечении она не нуждается, мы опубликовали о животном пост и ищем ее хозяев", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Там добавляют, что на животном не было чипа. Его наличие значительно бы упростило поиски хозяев животного.

Фото: Центр защиты животных

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