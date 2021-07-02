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Дивом перенесла спеку. У парку Києва собаку залишили прив'язаною до дерева

2 липня 2021 18:35

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Київська міська лікарня ветеринарної медицини розшукує господарів, які кинули тварину

Бійцівського собаку залишили прив'язаною в парку. Фото: Центр захисту тварин/Facebook

Бійцівського собаку залишили прив'язаною в парку. Фото: Центр захисту тварин/Facebook

У Парку партизанської слави виявили собаку, яка була прив'язана до дерева. На думку очевидців, тварина – стаффордширський тер'єр простояла на спеці два дні і була дуже агресивною.

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У КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", "Сьогодні" підтвердили, що собака була прив'язана до дерева в парку Партизанської слави в Дарницькому районі.

"Собака у нас, наші співробітники забрали її з Парку партизанської слави. Так, собака була прив'язана до дерева. Але залишив її хтось спеціально, невідомо. Бувають різні обставини і причини чому так чинять люди. Тварина у нас. Дівчинці 1-2 роки. Лікування вона не потребує, ми опублікували про тварину пост і шукаємо її господарів", – розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Там додають, що на тварині не було чіпа. Його наявність значно б спростила пошуки господарів тварини.

Фото: Центр захисту тварин

Раніше ми писали, що в Рівненській області шкуродер молотком вбив сусідського собаку. Інцидент стався в травні цього року в селі Велике Поле. Коли курка 40-річного чоловіка вийшла з двору, сусідський пес накинувся і задушив її.

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