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Дело на 3,5 млн гривен. СБУ разоблачила хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

14 июля 2021 17:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зафиксировали отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайных станциях и депо

Правоохранители провели обыски в ведомстве. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители провели обыски в ведомстве. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3, 5 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 годов. Согласно подписанному документу представители фирмы должны были направить на соответствующие посты квалифицированных охранников для круглосуточного дежурства", – говорится в сообщении.

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Но СБУ задокументировали фактическое отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайных станциях и депо. Однако, бюджетные деньги, которые фирма получила, были выведены в тень.

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"В рамках уголовного производства Служба инициировала проведение судебной экономической экспертизы. Специалисты подтвердили факты противоправной деятельности и установили убытки бюджета киевской общины", – добавляют в ведомстве.

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Сейчас руководителю охранной структуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что ГБР провели обыски в главном офисе "Киевводоканала".

Также мы писали, что СБУ разоблачила схему незаконной приватизации государственных земель в Киевской области. Злоумышленники пытались вывести из госсобственности 50 га лесного фонда в Вышгородском районе ориентировочной стоимостью свыше 100 млн грн.

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