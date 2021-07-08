ГБР проводит обыски в главном офисе "Киевводоканала"

В компании сообщили, что предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следователями

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля, в главном офисе частного акционерного общества "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски.

Об этом сообщили в "Киевводоканале", передает КГГА.

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"Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства", – говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

В свою очередь, в "Киевводоканале" сообщили, что предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следователями.

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