ДТП под Киевом: пьяный водитель влетел во двор частного дома (видео)

В Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе на большой скорости попал в ДТП.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
В Белоцерковском районе водитель Renault сбил забор и влетел в частный двор. После чего с пьяными друзьями пытался сбежать с места происшествия.
"Чтобы было легче это осуществить – начали нападать на людей с металлическими автомобильными ключами, но небезразличные граждане удержали их и не дали им сбежать до приезда полиции", – говорится в сообщении.
Как стало известно, у водителя оказалось 1,68 пропиле алкоголя в крови.
Ранее мы сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.
Также напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк