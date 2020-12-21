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ДТП под Киевом: пьяный водитель влетел во двор частного дома (видео)

21 декабря, 11:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У водителя оказалось 1,68 пропиле алкоголя в крови

В Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе на большой скорости попал в ДТП.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В Белоцерковском районе водитель Renault сбил забор и влетел в частный двор. После чего с пьяными друзьями пытался сбежать с места происшествия.

"Чтобы было легче это осуществить – начали нападать на людей с металлическими автомобильными ключами, но небезразличные граждане удержали их и не дали им сбежать до приезда полиции", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, у водителя оказалось 1,68 пропиле алкоголя в крови.

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Ранее мы сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.

Также напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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